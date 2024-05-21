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12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Уэйна Руни забил шикарный гол за команду «МЮ» U14: видео

14-летний сын Уэйна Руни Кай помог юношеской команде «Манчестер Юнайтед» завоевать Кубок Альберта Фелана.

В финале Кубка Альберта Фелана встречались юношеские команды «Манчестер Юнайтед» и «Миллуолл». Встреча закончилась победой «красных дьяволов» со счетом 2:0. Один из голов забил сын экс-нападающего «МЮ» Уэйна Руни Кай. Этот мяч стал для юного футболиста восьмым за шесть игр турнира.

В январе 2024 года Уэйн Руни был уволен с поста главного тренера «Бирмингема». После этого англичанин объявил, что возьмет паузу в тренерской карьере.

Руни провел 120 матчей за сборную Англии и забил 53 гола. Форвард играл за такие клубы как «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти» и «Ди Си Юнайтед». В 2021 году Руни закончил карьеру игрока.


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