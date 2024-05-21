Умер двукратный призер ЧМ по футболу в составе сборной ФРГ

Как сообщает пресс-служба «Кельн», Карл-Хайнц Шнеллингер скончался в больнице в Милане. В этом городе он проживал в последнее время и занимался бизнесом.

Выступавший на позиции защитника Шнеллингер играл за немецкие клубы «Кельн» и «Теннис-Боруссию», а также за итальянские «Мантую», «Рому» и «Милан»., в составе которого трижды выиграл Кубок Италии, дважды — Кубок обладателей кубков, по разу — Кубок европейских чемпионов и чемпионат страны. В составе «Кельна» Шнеллингер стал чемпионом ФРГ, вместе с «Ромой» побеждал в Кубке Италии.

В 1962 году Шнеллингер занял третье место в голосовании за «Золотой мяч». В составе сборной Германии защитник стал серебряным призером чемпионата мира 1966 года и бронзовым призером мирового первенства в 1970 году. За сборную он провел 47 матчей и забил один гол — на 90-й минуте полуфинала чемпионата мира 1970 против команды Италии (3:4 доп. вр.), который позволил перевести игру в дополнительное время. Также в его активе две голевые передачи — на том же турнире на стадии ¼ финала в матче с англичанами (3:2 доп. вр.) и в полуфинале мирового первенства 1966 года во встрече с командой СССР (2:1).