Неймар отреагировал на слухи о возвращении в «Сантос» этим летом
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар отреагировал на слухи о возвращении в «Сантос», в котором он начинал свою карьеру. Об этом сообщает ESPN.
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар отреагировал на слухи о возвращении в «Сантос», в котором он начинал свою карьеру. Об этом сообщает ESPN.
«Никаких шансов. Это бред, у меня еще год контракта с “Аль-Хилялем”. Я поддерживаю “Сантос”, надеюсь, что когда-нибудь вернусь, но сейчас я полностью сосредоточен на “Аль-Хиляле”. Надеюсь провести отличный сезон после травмы», — сказал Неймар.
В августе 2023 года Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «Пари Сен-Жермен» за 90 млн евро. За саудовский клуб 32-летний бразилец провел пять матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи. В ноябре Неймар перенес операцию на передней крестообразной связке и на разорванном мениске, из-за чего был вынужден пропустить остаток сезона.
Ранее сообщалось, что с всех учетом бонусов и рекламных контрактов Неймар зарабатывает в Саудовской Аравии около 200 млн евро в год. Его соглашение с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года.
Неймар является воспитанником «Сантоса», за который выступал с 2009 по 2013 год. Он провел за бразильский клуб 160 матчей, в которых забил 85 мячей и сделал 43 результативные передачи. Вместе с «Сантосом» Неймар выиграл Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес и Рекопу Южной Америки.
В прошлом году «Сантос» впервые за 111 лет вылетел из чемпионата Бразилии. В этом сезоне клуб занимает третье место в бразильской Серии Б.