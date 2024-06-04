Неймар отреагировал на слухи о возвращении в «Сантос» этим летом

«Никаких шансов. Это бред, у меня еще год контракта с “Аль-Хилялем”. Я поддерживаю “Сантос”, надеюсь, что когда-нибудь вернусь, но сейчас я полностью сосредоточен на “Аль-Хиляле”. Надеюсь провести отличный сезон после травмы», — сказал Неймар.

В августе 2023 года Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «Пари Сен-Жермен» за 90 млн евро. За саудовский клуб 32-летний бразилец провел пять матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи. В ноябре Неймар перенес операцию на передней крестообразной связке и на разорванном мениске, из-за чего был вынужден пропустить остаток сезона.

Ранее сообщалось, что с всех учетом бонусов и рекламных контрактов Неймар зарабатывает в Саудовской Аравии около 200 млн евро в год. Его соглашение с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года.

Неймар является воспитанником «Сантоса», за который выступал с 2009 по 2013 год. Он провел за бразильский клуб 160 матчей, в которых забил 85 мячей и сделал 43 результативные передачи. Вместе с «Сантосом» Неймар выиграл Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес и Рекопу Южной Америки.