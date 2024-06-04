Головин — об Аршавине: Для меня он был русским Роналдиньо

— В 2017 году вы сказали: «В свое время Аршавин был самым сильным российским футболистом. Играл в “Арсенале”, сделал покер в ворота “Ливерпуля”, забивал “Барселоне”. Считался если и не лидером “канониров”, то в определенный период точно одним из ключевых игроков этой команды. Было бы супер провести карьеру так же, как и он. Я не против». Сейчас есть осознание, что способны повторить по успешности карьеру Аршавина?

— Мне сложно сравнивать себя с другими футболистами. Людям со стороны, уверен, виднее. В моей голове Аршавин до сих пор остается легендой российского футбола. Я вырос на его матчах, на его действиях на поле. Для меня он был русским Роналдиньо или русским Месси. Его футбол явно отличался от футбола других. А себя с ним сравнивать не готов.

— Андрей Сергеевич недавно заявил: «Такие, как Аршавин, рождаются раз в 50 лет». Смело или по делу?

— Это его мнение. Мне сложно тут что-либо оспаривать. А если Сафонов перейдет в «ПСЖ» и заиграет там, то, возможно, еще один футболист появится за последние 50 лет. Кто знает, — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Андрей Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе команды из Лондона он провел 144 матча в разных турнирах, в которых забил 31 мяч и сделал 46 голевых передач. Также Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань» и казахстанский «Кайрат».