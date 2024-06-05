На ПМЭФ презентовали фильм о легенде «Спартака» Федоре Черенкове
РФС презентовал фильм о легенде московского «Спартака» Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» на Петербургском международном экономическом форуме.
РФС презентовал фильм о легенде московского «Спартака» Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» на Петербургском международном экономическом форуме.
«Мы очень рады поддерживать инициативы, направленные на фильмы, которые обращают внимание молодых болельщиков на историю отечественного футбола, привлекают внимание к легендам, В прошлом году Российский футбольный союз начал успешно проводить проект “Лига легенд”. Поддержку фильма можно считать продолжением этого проекта. Мы будем поддерживать этот фильм в разных моментах, осенью проведем ретроматч в память о Федоре Черенкове между бывшими футболистами ЦСКА и “Спартака”, — приводит слова заместителя генерального секретаря РФС Эрики Суриковой ТАСС.
Также о фильме высказался генеральный продюсер центра «Сделано в “Дело” Сергей Шишкарев.
«Смею утверждать, что это премьера лучшего фильма. Такой фильм должен был быть, сейчас благодаря актерам это увековечено. Приглашаю вас заранее на премьеру, которая пройдет в октябре. В инициативе создания фильма меня поддержали не только коллеги из “Дела”, спасибо РФС, всем тем, кто будет рассказывать об этом человеке. Сейчас молодое поколение должно понимать, как верно служить Родине», — цитирует Шишкарева ТАСС.
Федору Черенкову принадлежит рекорд по количеству проведенных матчей за «Спартак», на его счету 494 встречи. На протяжении своей карьеры он выступал за московский «Спартак» (1977 — 1990, 1991, 1993) и за французский «Ред Стар». Футболист провел 34 матча за сборную СССР и 10 игр за олимпийскую сборную страны.
Черенков — трехкратный чемпион СССР, чемпион России, обладатель Кубка России, бронзовый призер Олимпийских игр. Дважды он был признан лучшим футболистом СССР. Федор Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.