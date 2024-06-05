На ПМЭФ презентовали фильм о легенде «Спартака» Федоре Черенкове

«Мы очень рады поддерживать инициативы, направленные на фильмы, которые обращают внимание молодых болельщиков на историю отечественного футбола, привлекают внимание к легендам, В прошлом году Российский футбольный союз начал успешно проводить проект “Лига легенд”. Поддержку фильма можно считать продолжением этого проекта. Мы будем поддерживать этот фильм в разных моментах, осенью проведем ретроматч в память о Федоре Черенкове между бывшими футболистами ЦСКА и “Спартака”, — приводит слова заместителя генерального секретаря РФС Эрики Суриковой ТАСС.

Также о фильме высказался генеральный продюсер центра «Сделано в “Дело” Сергей Шишкарев.

«Смею утверждать, что это премьера лучшего фильма. Такой фильм должен был быть, сейчас благодаря актерам это увековечено. Приглашаю вас заранее на премьеру, которая пройдет в октябре. В инициативе создания фильма меня поддержали не только коллеги из “Дела”, спасибо РФС, всем тем, кто будет рассказывать об этом человеке. Сейчас молодое поколение должно понимать, как верно служить Родине», — цитирует Шишкарева ТАСС.

Федору Черенкову принадлежит рекорд по количеству проведенных матчей за «Спартак», на его счету 494 встречи. На протяжении своей карьеры он выступал за московский «Спартак» (1977 — 1990, 1991, 1993) и за французский «Ред Стар». Футболист провел 34 матча за сборную СССР и 10 игр за олимпийскую сборную страны.