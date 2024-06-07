Юрий Гаврилов: Зинченко должен мне миллионы рублей
Также экс-игрок «Спартака» рассказал о том, что у родителей лидера сборной Украины есть гражданство РФ.
Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов заявил, что украинский полузащитник Александр Зинченко имеет перед ним долговые обязательства. Гаврилов был агентом Зинченко и помог футболисту перебраться в «Уфу». За клуб из Башкортостана Александр выступал с 2015 по 2016 год. После этого он перешел в «Манчестер Сити», а затем в лондонский «Арсенал».
«Очень сложно футболиста переместить из Украины в Россию. Он стал играть в “Уфе”, я помог ему с переходом. Я же предоставил его семье проживание у себя дома, в моей квартире. Года два‑три. А когда у меня начались проблемы со здоровьем, а у него появились возможности уехать за рубеж, запахло другими деньгами, то появились совсем другие люди, которые себя стали называть агентами Зинченко и говорить, что они все сделали. А у меня был контракт с ним. Меня решено было не то что кинуть, а отодвинуть, мягко говоря. У его родителей российское гражданство. Я решил все проблемы. Он должен мне миллионы рублей», — рассказал Гаврилов в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».
Юрий Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год и выигрывал с красно-белыми чемпионат СССР. В составе советской сборной Гаврилов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве.
В прошедшем сезоне Зинченко провел за «Арсенал» 35 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро. На счету Зинченко 61 матч за сборную Украины, в которых он забил 9 мячей. На стартующем 14 июня чемпионате Европы команда Украины сыграет в группе C вместе со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.