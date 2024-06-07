Юрий Гаврилов: Зинченко должен мне миллионы рублей

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов заявил, что украинский полузащитник Александр Зинченко имеет перед ним долговые обязательства. Гаврилов был агентом Зинченко и помог футболисту перебраться в «Уфу». За клуб из Башкортостана Александр выступал с 2015 по 2016 год. После этого он перешел в «Манчестер Сити», а затем в лондонский «Арсенал».

«Очень сложно футболиста переместить из Украины в Россию. Он стал играть в “Уфе”, я помог ему с переходом. Я же предоставил его семье проживание у себя дома, в моей квартире. Года два‑три. А когда у меня начались проблемы со здоровьем, а у него появились возможности уехать за рубеж, запахло другими деньгами, то появились совсем другие люди, которые себя стали называть агентами Зинченко и говорить, что они все сделали. А у меня был контракт с ним. Меня решено было не то что кинуть, а отодвинуть, мягко говоря. У его родителей российское гражданство. Я решил все проблемы. Он должен мне миллионы рублей», — рассказал Гаврилов в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».