Экс-капитан сборной России отстранен от футбола на год условно

Как сообщается на официальном сайте Московской федерации футбола (МФФ), бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов отстранен от футбольной деятельности на год условно.

40-летний специалист оштрафован на 15 тысяч рублей по итогам решения КДК МФФ. В мае 2024 года за команду Денисова в матче против «Космоса» выступал футболист, не имевший на это право. Также команде было присуждено поражение со счетом 0:3.

Игорь Денисов с января 2024 года является тренером команды академии «Торпедо» 2011 года рождения. Во время карьеры игрока Денисов выступал за петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», московские «Динамо» и «Локомотив». Экс-футболист является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.