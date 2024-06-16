Экс-капитан сборной России отстранен от футбола на год условно
Игорь Денисов, который тренирует детскую команду в академии «Торпедо», отстранен от любой деятельности, связанной с футболом на один год условно.
Как сообщается на официальном сайте Московской федерации футбола (МФФ), бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов отстранен от футбольной деятельности на год условно.
40-летний специалист оштрафован на 15 тысяч рублей по итогам решения КДК МФФ. В мае 2024 года за команду Денисова в матче против «Космоса» выступал футболист, не имевший на это право. Также команде было присуждено поражение со счетом 0:3.
Игорь Денисов с января 2024 года является тренером команды академии «Торпедо» 2011 года рождения. Во время карьеры игрока Денисов выступал за петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», московские «Динамо» и «Локомотив». Экс-футболист является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
В составе сборной России Денисов провел 54 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Он принимал участие в чемпионате Европы 2012 года и чемпионате мира 2014 года. На обоих турнирах российская команда не смогла преодолеть групповой этап.