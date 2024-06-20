Нигматуллин подаст в суд на бывшую жену из-за раздела имущества

«Развод — это результат принятия трудных решений, стресс для любого человека. Я всегда жил с уверенностью, что подобное не случится со мной и моей семьей. Даже когда отношения подошли к финалу, я продолжал надеяться, что мы сможем прийти к взаимопониманию и договориться друг с другом без привлечения властей и судов. Однако я сильно ошибался.



Мы прожили с супругой вместе почти 30 лет, и я лично не считаю эти годы потраченными впустую. Из чувства уважения и стремления к справедливости, я предложил разделить все имущество 50 на 50 без судебных разбирательств. В частности: оставить за супругой 4-х комнатную квартиру в Майами. Однако для нее этого было недостаточно.



Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 миллион рублей квартиру в Москве. Получив средства от продажи квартиры, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь.



Я считаю, что отъезд за границу не может и не должен быть способом ухода от ответственности. Поэтому в отсутствие альтернативы я вынужден решать данный вопрос в правовом поле», — написал Нигматуллин в телеграм-канале.