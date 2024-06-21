Лучший футболист ЧМ-2010 начал профессионально играть в теннис
Экс-игрок сборной Уругвая и мадридского «Атлетико» Диего Форлан стал профессиональным теннисистом.
Экс-игрок сборной Уругвая и мадридского «Атлетико» Диего Форлан стал профессиональным теннисистом.
45-летний Форлан завершил карьеру футболиста в 2019 году. Теперь он выступает в теннисных турнирах под эгидой ITF. Уругвайский спортсмен уже принял участие в нескольких соревнованиях в Монтевидео и Пунта-дель-Эсте, где доходил до полуфиналов.
На этой неделе Форлан дошел до четвертьфинала грунтового турнира категории ITF 1000 в Лиме. Экс-футболист не смог пробиться в полуфинал, уступив бразильцу Антонио Амаро да Силве в двух сетах со счетом 3:6, 2:6.
В текущем сезоне Форлан занимает 438 место в одиночном разряде в возрастной категории 45+.
За футбольную карьеру Диего Форлан выступал за «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал». В составе «Манчестер Юнайтед» он стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. С мадридским «Атлетико» нападающий стал победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.
В составе сборной Уругвая Форлан провел 112 матчей, в которых забил 36 голов и сделал 13 результативных передач. В 2011 году футболист с национальной командой выиграл Кубок Америки.