Лучший футболист ЧМ-2010 начал профессионально играть в теннис

45-летний Форлан завершил карьеру футболиста в 2019 году. Теперь он выступает в теннисных турнирах под эгидой ITF. Уругвайский спортсмен уже принял участие в нескольких соревнованиях в Монтевидео и Пунта-дель-Эсте, где доходил до полуфиналов.

На этой неделе Форлан дошел до четвертьфинала грунтового турнира категории ITF 1000 в Лиме. Экс-футболист не смог пробиться в полуфинал, уступив бразильцу Антонио Амаро да Силве в двух сетах со счетом 3:6, 2:6.

В текущем сезоне Форлан занимает 438 место в одиночном разряде в возрастной категории 45+.

За футбольную карьеру Диего Форлан выступал за «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал». В составе «Манчестер Юнайтед» он стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. С мадридским «Атлетико» нападающий стал победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.