Вратарь Сафонов просит снизить алименты из-за «нестабильного заработка»

По информации источника, Сафонов попросил суд снизить сумму с 25% от своих доходов до 300 тыс. рублей. В качестве причины адвокат футболиста назвал «нестабильный заработок», так как контракт его клиента в любой момент может быть расторгнут.

Таким образом, Сафонов хочет снизить сумму задолженности по алиментам почти в 10 раз. В «Краснодаре» его зарплата составляла 12 млн рублей в месяц.

Отмечается, что представители бывшей жены Сафонова не согласны с позицией 25-летнего вратаря и утверждают, что ребенку нужно «гораздо больше денег». Также мать ребенка заявила, что из-за действий бывшего мужа ей пришлось отказаться от переезда в Швейцарию и остаться жить в Краснодаре. Решение о пересчете долга пока не принято.

Матвей Сафонов разошелся со своей бывшей женой Анастасией Казачек в октябре 2021 года после семи лет отношений. Незадолго до расставания на свет появилась их дочь Майя. Весной 2023 года стало известно, что Сафонов подал иск в суд Краснодара, чтобы дочь проживала с ним. Также вратарь потребовал от бывшей супруги алименты в размере 13 тыс. рублей в месяц.

В начале июня стало известно, что общий долг Сафонов по алиментам составляет 60 млн рублей. Футболисту временно ограничили выезд из России.

14 июня Сафонов официально стал игроком «Пари Сен-Жермен». С россиянином был подписан пятилетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года. Сумма трансфера составила 20 млн евро с учетом бонусов.