Ванда Нара объявила о расставании с Мауро Икарди

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«Я приняла решение расстаться, но мы не перестанем быть семьей с Мауро. Я ни о чем не жалею, я отдала этому человеку лучшие годы своей жизни, но с сегодняшнего дня мне нужно идти дальше одной. Виновных и третьих лиц здесь нет: мы всегда были сильнее того, с чем сталкивались извне», — написала Ванда Нара в одной из своих соцсетей.

Ванда Нара и Мауро Икарди поженились в 2014 году. Икарди увел Ванду Нару с тремя детьми у своего друга и футболиста Макси Лопеса. У Икарди и Нары есть две дочери Франческа и Изабелла.

В 2022 году пара уже сообщала о расставании, но затем Икарди и Нара возобновили отношения.

Ранее Ванда Нара рассказала, что Икарди пользовался четырьмя телефонами, чтобы связываться с разными женщинами. Она заявила, что футболист переспал с 200 женщинами, прежде чем женился на ней. И добавила:

«У него было четыре мобильника, потому что он делил женщин по континентам. Это безумие. Один из них был “хорошим”, на который он получал звонки от руководства клуба. Остальные предназначались для женщин», — приводит слова Нары The Sun со ссылкой на интервью в шоу «Румис».