СМИ: Левандовского заподозрили в покупке дипломов в университете

Источник: Соцсети

Преподаватель Барбара Мрозиньская рассказала, что Левановский должен был «сдать» у нее два экзамена.

«Если бы он сдавал экзамены у меня, ему пришлось бы прийти ко мне. Между тем, в его зачетке значилось, что он сдал два предмета у меня, и такой ситуации точно не было, я бы запомнила такого известного студента», — приводит слова преподавателя Onet.pl.

Отмечается, что в университетом Лодзи, где Левандовский получил два диплома, руководил человек подозреваемый в торговле дипломами. В отношении него ведется расследование.

«Роберт Левандовски купил свой диплом в частном университете в Лодзи. Я пишу это со всей ответственностью, потому что он “сдал” у меня два экзамена. Я узнала обо всем во время допроса в качестве свидетеля по этому отвратительному делу», — приводит слова Мрозиньской Onet.pl. со ссылкой на ее соцсети.

По информации издания, жена Левандовского хотела, чтобы он получил высшее образование.