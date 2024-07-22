Яшин занял второе место в списке лучших игроков Восточной Европы
Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин вошел в рейтинг лучших игроков Восточной Европы всех времен по версии британского журнала FourFourTwo.
Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин вошел в рейтинг лучших игроков Восточной Европы всех времен по версии британского журнала FourFourTwo.
Единственный вратарь в истории, выигрывавший «Золотой мяч», расположился на второй строчке, уступив лишь венгерскому нападающему Ференцу Пушкашу.
«Прошло почти 60 лет с тех пор, как Лев Яшин сыграл свой последний матч, но он до сих пор большинством справедливо считается лучшим вратарем в истории футбола.
Национальный герой страны. За свои вдохновляющие выступления в воротах получил прозвище “Черный Паук” (его обычная “черная” форма на самом деле была темно-синей) и помог Советскому Союзу завоевать победу на чемпионате Европы 1960 года. Яшин по сей день остается единственным вратарем, выигравшим “Золотой мяч” в 1963 году», — сказано в тексте рейтинга.
Всего в рейтинг вошли 32 футболиста, среди которых также бывшие игроки сборной СССР Олег Блохин (15-е место), Игорь Нетто (20-е место), Ринат Дасаев (22-е место), Альберт Шестернев (24-е место) и Игорь Беланов (28-е место).
Большинство позиций в топ-10 остались за игроками сборной Венгрии, которая в 1950-х считалась одной из сильнейших сборных планеты. В этот период венгры стали олимпийскими чемпионами (1952) и финалистами чемпионата мира (1954).
Топ-10 игроков Восточной Европы по версии FourFourTwo: