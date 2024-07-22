Яшин занял второе место в списке лучших игроков Восточной Европы

«Прошло почти 60 лет с тех пор, как Лев Яшин сыграл свой последний матч, но он до сих пор большинством справедливо считается лучшим вратарем в истории футбола.

Национальный герой страны. За свои вдохновляющие выступления в воротах получил прозвище “Черный Паук” (его обычная “черная” форма на самом деле была темно-синей) и помог Советскому Союзу завоевать победу на чемпионате Европы 1960 года. Яшин по сей день остается единственным вратарем, выигравшим “Золотой мяч” в 1963 году», — сказано в тексте рейтинга.