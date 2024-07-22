Коноплянка: ради меня «Ливерпуль» просил продлить трансферное окно

«Ливерпуль приехал в Днепр. Мы все сели, ужинаем, они говорят: “Все, мы тебя забираем”. Я прошел медосмотр и они готовы были меня забирать. Спрашивают: “Какая цена?”. Я говорю: “Общайтесь с нашим президентом”. Они вышли на связь, президент сказал одну цену, я сидел рядом и слышал — это было 15 миллионов, но дошли до 25 миллионов, не знаю, фунтов или евро. В тот момент это было немало.



У меня оставался год контракта с “Днепром”, и я думал, что все будет ок: клуб заработает на моем трансфере и я буду счастлив. Но они не смогли договориться и трансфер сорвался, потому что это была последняя ночь перед закрытием окна. Как сейчас помню, “Ливерпуль” просил УЕФА, чтобы они продлили еще на один час трансферное окно. “Ливерпуль” был уверен, что меня возьмет, поэтому они дошли до 25 миллионов. Но не получилось», — сказал Коноплянка.