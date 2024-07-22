Коноплянка: ради меня «Ливерпуль» просил продлить трансферное окно
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль». Об этом сообщает Tribuna.
Зимой 2014 года Коноплянка был близок к переходу из «Днепра» в «Ливерпуль».
«Ливерпуль приехал в Днепр. Мы все сели, ужинаем, они говорят: “Все, мы тебя забираем”. Я прошел медосмотр и они готовы были меня забирать. Спрашивают: “Какая цена?”. Я говорю: “Общайтесь с нашим президентом”. Они вышли на связь, президент сказал одну цену, я сидел рядом и слышал — это было 15 миллионов, но дошли до 25 миллионов, не знаю, фунтов или евро. В тот момент это было немало.
У меня оставался год контракта с “Днепром”, и я думал, что все будет ок: клуб заработает на моем трансфере и я буду счастлив. Но они не смогли договориться и трансфер сорвался, потому что это была последняя ночь перед закрытием окна. Как сейчас помню, “Ливерпуль” просил УЕФА, чтобы они продлили еще на один час трансферное окно. “Ливерпуль” был уверен, что меня возьмет, поэтому они дошли до 25 миллионов. Но не получилось», — сказал Коноплянка.
В следующем сезоне Коноплянка добрался с «Днепром» до финала Лиги Европы, где украинский клуб в упорной борьбе уступил «Севилье» (2:3). Летом 2015 года украинец стал игроком «Севильи».
На минувшей неделе Коноплянка объявил о завершении карьеры. Последним клубом 34-летнего украинца стал румынский «ЧФР Клуж».