Норвежские болельщики сорвали матч, забросав поле котлетами

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Необычная акция стала продолжением серии протестов в норвежском футболе против VAR.

Встреча проходила в воскресенье в Тронхейме. Уже на первой минуте на поле полетели рыбные котлеты, из-за чего главный судья Рохит Сагги был вынужден отправить футболистов в раздевалку.

После возобновления матча вслед за котлетами на поле полетели теннисные мячи и дымовые шашки. Игра прерывалась еще три раза, после чего на 30-й минуте судья принял решение окончательно остановить встречу. Впоследствии было принято решение о том, что матч доигрывать не будут. В Норвежской футбольной ассоциации (NFF) пока не определились, будет ли игра доиграна в будущем.

После отмены матча фанаты «Лиллестрема» скандировали: «Ненавидим чертов VAR». Представители фанатского сообщества заявили, что подобные акции будут продолжаться до тех пор, пока VAR не исчезнет из норвежского футбола.