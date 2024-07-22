Норвежские болельщики сорвали матч, забросав поле котлетами
Болельщики сорвали матч 15-го тура чемпионата Норвегии между «Русенборгом» и «Лиллестремом». Об этом сообщает NRK.
Болельщики сорвали матч 15-го тура чемпионата Норвегии между «Русенборгом» и «Лиллестремом». Об этом сообщает NRK.
Необычная акция стала продолжением серии протестов в норвежском футболе против VAR.
Встреча проходила в воскресенье в Тронхейме. Уже на первой минуте на поле полетели рыбные котлеты, из-за чего главный судья Рохит Сагги был вынужден отправить футболистов в раздевалку.
После возобновления матча вслед за котлетами на поле полетели теннисные мячи и дымовые шашки. Игра прерывалась еще три раза, после чего на 30-й минуте судья принял решение окончательно остановить встречу. Впоследствии было принято решение о том, что матч доигрывать не будут. В Норвежской футбольной ассоциации (NFF) пока не определились, будет ли игра доиграна в будущем.
После отмены матча фанаты «Лиллестрема» скандировали: «Ненавидим чертов VAR». Представители фанатского сообщества заявили, что подобные акции будут продолжаться до тех пор, пока VAR не исчезнет из норвежского футбола.
Норвежские фанаты уже не первый раз протестуют против системы видеоповторов. В конце июня фанаты «Лиллестрема» во время домашнего матча против «Осло» (2:1) забросали поле теннисными мячами, а неделю спустя встреча между «Бранном» и «Хеугесунном» (1:1) была прервана из-за появления на поле радиоуправляемой машинки.