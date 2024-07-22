«Штурм» объявил о переходе российского вратаря Худякова

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241870&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Австрийский «Штурм» объявил о переходе российского вратаря Даниила Худякова. Экс-голкипер «Локомотива» подписал с австрийцами контракт до 2028 года на правах свободного агента.

— «Штурм» — большой клуб в Австрии, который регулярно играет в еврокубках. Я очень рад, что могу сделать следующий шаг в своей карьере здесь, в Граце. Моя цель — совершенствоваться и развиваться как футболист каждый день. Я рад усердно работать вместе с другими голкиперами и всей командой и, надеюсь, проведу успешный сезон, — приводит слова Худякова пресс-служба австрийского клуба.

В июне 2024 года «Локомотив» объявил об уходе 20‑летнего вратаря в связи с истечением срока контракта. Худяков провел за железнодорожников 26 матчей в Российской Премьер-лиге, но в минувшем сезоне не сыграл ни одного официального матча.