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12:12 (мск), источник: Sportmail.ru

«Штурм» объявил о переходе российского вратаря Худякова

20-летний голкипер Даниил Худяков подписал контракт с действующими чемпионами Австрии — клубом «Штурм» из Граца.

Штурм
Локомотив
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Австрийский «Штурм» объявил о переходе российского вратаря Даниила Худякова. Экс-голкипер «Локомотива» подписал с австрийцами контракт до 2028 года на правах свободного агента.

— «Штурм» — большой клуб в Австрии, который регулярно играет в еврокубках. Я очень рад, что могу сделать следующий шаг в своей карьере здесь, в Граце. Моя цель — совершенствоваться и развиваться как футболист каждый день. Я рад усердно работать вместе с другими голкиперами и всей командой и, надеюсь, проведу успешный сезон, — приводит слова Худякова пресс-служба австрийского клуба.

В июне 2024 года «Локомотив» объявил об уходе 20‑летнего вратаря в связи с истечением срока контракта. Худяков провел за железнодорожников 26 матчей в Российской Премьер-лиге, но в минувшем сезоне не сыграл ни одного официального матча.

В сезоне-2023/2024 «Штурм» стал чемпионом Австрии и выступит в Лиге чемпионов, также клуб из Граца стал обладателем Кубка страны. Предыдущие 10 сезонов в Австрийской Бундеслиге неизменно побеждал «Ред Булл Зальцбург».

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