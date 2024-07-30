Джорджо Кьеллини получил второе высшее образование

«Выиграть трофеи с “Ювентусом” и сборной было мечтой. Но получение высшего образования стало личным достижением, которое символизирует мою приверженность будущему росту и успеху. При наличии целеустремленности и силы воли можно достичь неожиданных результатов. Образование — моя страсть, и я люблю учиться и открывать для себя что-то новое. Делясь своим опытом обучения, я надеюсь вдохновить других инвестировать в свое личное развитие и никогда не переставать учиться.



Футбольная карьера коротка, и мне хотелось подготовиться к будущему. Этот академический путь открыл для меня новые возможности в сфере финансов и предпринимательства, облегчая пост-футбольный переход. Футбол — моя большая страсть, но я всегда сильно интересовался экономикой и управлением бизнесом. Поэтому я решил получить степень магистра в Туринском университете и за время учебы усвоил важные уроки», — написал Кьеллини.

Итальянец получил первое высшее образование еще во время своей футбольной карьеры. В июле 2010 года он окончил Туринский университет, получив степень бакалавра в области экономики и коммерции. В апреле 2017 года Кьеллини стал магистром, окончив тот же университет с отличием. Он защитил магистерскую работу на тему «Бизнес-модель ФК “Ювентус” в международном контексте».

Кьеллини завершил игровую карьеру в декабре 2023 года. Большую часть карьеры он провел в туринском «Ювентусе», с которым стал девятикратным чемпионом Италии. Также в его активе 117 матчей за сборную Италии, с которой в 2021 году он стал чемпионом Европы.