Стал известен срок контракта Чалова с ПАОКом

«Федор Чалов подписал контракт с нашим клубом на три года. Сегодня вечером будет выложена видео-презентация игрока», — приводит слова вице-президент ПАОКа Кириакоса Кириакоса «Спорт-Экспресс».

Ранее Чалов попрощался с ЦСКА.

В минувшем сезоне 26-летний Чалов принял участие в 41 матче ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и сделал пять результативных передач.

Федор Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/22 футболист провел в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.

ПАОК в прошедшем сезоне в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Греции. Владельцем клуба является российский предприниматель Иван Саввиди. Тренирует команду Рэзван Луческу, сын экс-тренера «Зенита» и донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу.