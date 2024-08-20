Исландский футболист: Русские женщины самые красивые в мире

«Очевидно, что русские женщины — самые красивые. По поводу различий, я бы сказал так: они реально хорошо ухаживают за собой. Следят за тем, что едят, держат себя в хорошей форме, любят красиво одеваться и всегда думают о своем внешнем виде. Русские девушки хотят выглядеть как девушки и всегда отлично заботятся о своих мужьях. В Скандинавии тоже есть такие женщины, но многим плевать на то, что они едят, во что они одеты», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».