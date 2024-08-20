Исландский футболист: Русские женщины самые красивые в мире

Рагнар Сигурдссон играл в России с 2014 по 2020 год за «Рубин», «Краснодар» и «Ростов». Экс-футболист женат на россиянке по имени Елена.
«Очевидно, что русские женщины — самые красивые. По поводу различий, я бы сказал так: они реально хорошо ухаживают за собой. Следят за тем, что едят, держат себя в хорошей форме, любят красиво одеваться и всегда думают о своем внешнем виде. Русские девушки хотят выглядеть как девушки и всегда отлично заботятся о своих мужьях. В Скандинавии тоже есть такие женщины, но многим плевать на то, что они едят, во что они одеты», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».
Также Сигурдссон признался, что влюбился в русскую кухню.
«Я обожаю русскую еду — борщ, плов, хотя и не уверен, что это исконно русские блюда. Плов — фаворит. Нравятся щи, харчо, бутерброды с икрой. Когда Лена готовит борщ, я частенько зову друзей. Все в восторге, хотя некоторые и побаиваются пробовать что-то новое, тем более, такого ярко-красного цвета. У нас люди такого никогда не видели, и сперва колеблются. Но когда пробуют, равнодушных не остается. Например, мой близкий друг Сельви Оттесен иногда звонит и спрашивает, не приготовила ли Лена борщ, и можно ли ему прийти поесть», — добавил исландец.
Рагнар Сигурдссон завершил карьеру в 2021 году. На счету защитника 97 матчей и 5 забитых мячей в составе сборной Исландии.