Умер бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон

«Моя жизнь была хорошей. Думаю, мы все боимся дня, когда умрем, но жизнь — это еще и смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть. Надеюсь, вы будете помнить меня как хорошего парня, пытавшегося сделать все, что он может. Не грустите, улыбнитесь. Спасибо за все, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Пока», — приводит слова Эрикссона Mirror.