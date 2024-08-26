Умер бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон

В январе 76-летний шведский специалист сообщил, что у него обнаружен рак в терминальной стадии. По прогнозам врачей, ему оставалось жить около года.
Ранее в Швеции вышел документальный фильм «Свен», посвященный Эрикссону. В конце фильма он обратился к игрокам, тренерам и болельщикам.
«Моя жизнь была хорошей. Думаю, мы все боимся дня, когда умрем, но жизнь — это еще и смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть. Надеюсь, вы будете помнить меня как хорошего парня, пытавшегося сделать все, что он может. Не грустите, улыбнитесь. Спасибо за все, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Пока», — приводит слова Эрикссона Mirror.
Документальный фильм «Свен» вышел на стриминговом сервисе Amazon Prime в пятницу, 23 августа.
Свен-Йоран Эрикссон известен по работе со сборной Англии, которую он возглавлял с 2001-го по 2006 год. Англичане под его руководством приняли участие в двух чемпионатах мира в 2002 году и 2006 году, а также на Евро-2004. Эрикссон успел поработать в португальской «Бенфике», итальянских «Роме», «Фиорентине», «Сампдории», и «Лацио», английских «Манчестер Сити» и «Лестере».
Последние годы Эрикссон работал спортивным директором в «Карлстаде», выступающем в третьем шведском дивизионе. В феврале 2023 года он покинул этот пост по состоянию здоровья.