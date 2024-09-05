Чемпион мира и Европы Хуан Мата продолжит карьеру в Австралии

36-летний испанец присоединился к австралийскому клубу на правах свободного агента после годичного перерыва, подписав однолетний контракт. Последним клубом Маты был японский «Виссел Кобе», за который он провел всего один матч.
Хуан Мата является воспитанником мадридского «Реала». В течение своей карьеры он защищал цвета «Валенсии», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая». В составе «Челси» он становился победителем Лиги Европы и Лиги чемпионов.
Также на счету Маты 41 матч за сборную Испании, в которых он забил 11 мячей. В составе национальной команды он выиграл чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы 2012 года.
В прошлом сезоне «Уэстерн Сидней Уондерерс» занял седьмое место среди 12 команд в австралийской А-лиге.