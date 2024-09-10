В сборной России отреагировали на переход Миранчука в «Сьон»

1 июля у Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом. За «железнодорожников» полузащитник провел 217 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 34 результативных передачи. В составе «Локомотива» Миранчук выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.