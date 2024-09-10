В сборной России отреагировали на переход Миранчука в «Сьон»

«Антонио Миранчук перешел в “Сьон”. Желаем много голов и ассистов в швейцарской Суперлиге», — говорится в сообщении на официальной странице национальной команды в VK.
Вчера, 9 сентября, «Сьон» объявил о подписании 28-летнего Антона Миранчука.
1 июля у Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом. За «железнодорожников» полузащитник провел 217 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 34 результативных передачи. В составе «Локомотива» Миранчук выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.
По информации «Чемпионата», зарплата Миранчука в «Сьоне» составит €1,2 млн в год. В «Локомотиве» Миранчук зарабатывал €2,4 млн в год. Также в контракте россиянина прописаны отступные в размере €5,5 млн.
За сборную России Миранчук провел 29 матчей, отметился 7 голами и 2 передачами. Миранчук был в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года, однако не провел ни одного матча на турнире.