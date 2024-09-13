Жена Карпина развеяла миф об отношениях с футболистами ради денег

— Мне понравилась фраза Аланы (экс-супруга Павла Мамаева. — Прим. ред.): «Футболисты — не самые богатые люди у нас в стране». Когда-то это действительно было так, во времена тех же Паршивлюка, Мамаева, Кокорина. А сегодня в Москве чувак, который занимается криптой, зарабатывает гораздо больше, чем футболисты. И завтра у него не порвутся «кресты». В московских ресторанах сидят реально богатые мужики, и это не футболисты. Если у женщины есть цель пристроиться дорого, то футболисты — не лучший вариант, — приводит слова Дарьи Карпиной Sport24.