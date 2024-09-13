Жена Карпина развеяла миф об отношениях с футболистами ради денег

— Есть несколько стереотипов о женах и девушках футболистов. Первый — они все одинаково выглядят, с накаченными губами и грудью. Второй — девушки встречаются с футболистами ради денег. Согласитесь? Или опровергнете?
— Если говорить о современных футболистах, то большинство семей образовалось, когда ребята только начинали, и у них не было много денег. Например, Паршивлюк со своей женой знакомы со школы. Из ростовских достаточно рано женились Глебов, Щетинин, Тугарев, Вахания. Не берусь говорить точно, но у них не самые большие зарплаты.
— Наверное. «Ростов» — не «Зенит».
— Мне понравилась фраза Аланы (экс-супруга Павла Мамаева. — Прим. ред.): «Футболисты — не самые богатые люди у нас в стране». Когда-то это действительно было так, во времена тех же Паршивлюка, Мамаева, Кокорина. А сегодня в Москве чувак, который занимается криптой, зарабатывает гораздо больше, чем футболисты. И завтра у него не порвутся «кресты». В московских ресторанах сидят реально богатые мужики, и это не футболисты. Если у женщины есть цель пристроиться дорого, то футболисты — не лучший вариант, — приводит слова Дарьи Карпиной Sport24.
Валерий и Дарья в браке с 2017 года, у пары двое совместных детей дочери Дарья, которая родилась в 2018 году и Александра, она появилась на свет в апреле 2020 года. Также у Дарьи есть дочь от первого брака.