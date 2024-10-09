Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший футболист сборной России умер в возрасте 48 лет

Скончался экс-игрок ЦСКА и «Шинника» Артем Енин.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Шинник"

Бывший футболист сборной России Артем Енин умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщила пресс-служба ярославского «Шинника», за которую игрок выступал большую часть карьеры.

«Ярославский футбол понес большую утрату… Светлая память Вам, Артем Валерьевич!» — говорится в заявлении. Причины смерти не называются.

В составе «Шинника» Енин выступал с перерывами с 1994 по 2002 год. Всего он провел за команду 131 матч и отметился шестью забитыми мячами. После окончания спортивной карьеры Енин тренировал юношеские команды «Шинника».

В 1998 году полузащитник провел единственный матч в составе сборной России. Он принял участие в товарищеской игре со сборной Испании 0:1).

Помимо «Шинника», Артем Енин выступал за костромской «Спартак», ярославский «Нефтяник», вологодское «Динамо», нальчикский «Спартак» и «Спартак» из Луховиц.

Шинник