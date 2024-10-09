Бывший футболист сборной России умер в возрасте 48 лет

Бывший футболист сборной России Артем Енин умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщила пресс-служба ярославского «Шинника», за которую игрок выступал большую часть карьеры.
«Ярославский футбол понес большую утрату… Светлая память Вам, Артем Валерьевич!» — говорится в заявлении. Причины смерти не называются.
В составе «Шинника» Енин выступал с перерывами с 1994 по 2002 год. Всего он провел за команду 131 матч и отметился шестью забитыми мячами. После окончания спортивной карьеры Енин тренировал юношеские команды «Шинника».
В 1998 году полузащитник провел единственный матч в составе сборной России. Он принял участие в товарищеской игре со сборной Испании 0:1).
Помимо «Шинника», Артем Енин выступал за костромской «Спартак», ярославский «Нефтяник», вологодское «Динамо», нальчикский «Спартак» и «Спартак» из Луховиц.