Неймар купил остров, потратив половину месячной зарплаты

Неймар несколько дней отдыхал на острове Илха ду Жапао, в штате Рио-де-Жанейро. Он был выставлен на продажу в прошлом году за $12 млн, но из-за того, что продавец хотел быстрее продать остров, цена была снижена до $9 млн. Эта сумма составляет менее половины месячной зарплаты бразильца в «Аль-Хиляле».
На остров площадью 2,5 гектара можно добраться только на вертолете или катере. На территории располагаются теннисный корт, спа-салон, ресторан и погреб на три тысячи бутылок вина. Жилая зона, включающая пять спален и семь ванных комнат, рассчитана на 10 гостей.
В главном доме есть крытый бассейн, каскадный пруд с карпами, столовая с панорамным видом, расположенная на втором этаже. Рядом размещены три бунгало.
Напомним, в августе 2023 года Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ». За саудовский клуб 32-летний футболист провел пять матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи.
В октябре прошлого года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии. Позднее он перенес операцию на передней крестообразной связке и на разорванном мениске. В конце сентября игрок вернулся к тренировкам в общей группе «Аль-Хиляля». В этом сезоне Неймар гарантировано получит €100 млн.