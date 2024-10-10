Неймар купил остров, потратив половину месячной зарплаты

Неймар несколько дней отдыхал на острове Илха ду Жапао, в штате Рио-де-Жанейро. Он был выставлен на продажу в прошлом году за $12 млн, но из-за того, что продавец хотел быстрее продать остров, цена была снижена до $9 млн. Эта сумма составляет менее половины месячной зарплаты бразильца в «Аль-Хиляле».