Халк стал лучшим бомбардиром «Атлетико Минейро» в XXI веке

38-летний Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года и в первый год стал с командой чемпионом Бразилии. В этом сезоне команда из Белу-Оризонти идет на девятой строчке, отставая от лидера чемпионата «Ботафого» на 20 очков.