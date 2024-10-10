Халк стал лучшим бомбардиром «Атлетико Минейро» в XXI веке

Бывший нападающий «Зенита» Халк стал автором гола, отличившись с пенальти в матче бразильской Серии А с «Гремио» (2:1). Для Халка этот мяч стал 113-м за клуб. Как сообщает Globo, нападающий стал лучшим бомбардиром «Атлетико Минейро» в XXI веке, обойдя Диего Тарделли на счету которого 112 голов.
38-летний Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года и в первый год стал с командой чемпионом Бразилии. В этом сезоне команда из Белу-Оризонти идет на девятой строчке, отставая от лидера чемпионата «Ботафого» на 20 очков.
Напомним, Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. На его счету 148 матчей за клуб, в которых он забил 77 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром-легионером в истории сине-бело-голубых.