Мбаппе подаст иск за клевету после обвинений в изнасиловании

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где в этот день ночевали Мбаппе и его друзья. По информации журналистки шведского издания Expressen Катрин Кранц, подозреваемым в изнасиловании является именно Мбаппе.
Адвокат звездного футболиста Мари-Аликс Кану-Бернар заявила, что ее клиент шокирован выдвинутыми против него обвинениями и готовится подать на заявителей встречный иск.
«Мбаппе попросил меня не оставлять все как есть, потому что невозможно позволить себе быть оклеветанным и опороченным таким образом. Вот почему мы собираемся подать иск за клевету», — сказала Кану-Бернар.
За изнасилование в Швеции предусмотрено наказание от трех до шести лет тюрьмы. Также в стране уголовным преступлением считается сексуальный контакт без взаимного согласия — за это предусмотрено от полугода до четырех лет тюрьмы.
Мбаппе был замечен в шведской столице 11 октября, когда сборная Франции проводила матч Лиги наций против команды Израиля (4:1). Главный тренер национальной команды Дидье Дешам не стал вызывать Мбаппе на октябрьские сборы, чтобы дать ему полностью восстановиться после травмы.
Килиан Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за сливочных 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.