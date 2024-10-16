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«Аль-Наср» представил форму, похожую на домашний комплект «Реала»

Клуб Криштиану Роналду презентовал комплект третьей формы на сезон-2024/25.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт ФК "Аль-Наср"

Техническим спонсором саудовского клуба, за который выступает Криштиану Роналду, является Adidas. Резервная форма «Аль-Насра» выполнена в белом цвете с золотистыми элементами и напоминает домашнюю форму мадридского «Реала» в сезоне 2019/20.

Домашняя и выездная формы «Аль-Насра» выполнены в желтом и синем цветах.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Португалец провел за клуб 73 матча, в которых забил 66 голов и сделал 18 результативных передач.

Роналду является мировым рекордсменом по количеству матчей и забитых мячей за национальную команду. На данный момент на его счету 133 мяча в 216 матчах за сборную Португалии.

Реал