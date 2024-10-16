«Аль-Наср» представил форму, похожую на домашний комплект «Реала»

Техническим спонсором саудовского клуба, за который выступает Криштиану Роналду, является Adidas. Резервная форма «Аль-Насра» выполнена в белом цвете с золотистыми элементами и напоминает домашнюю форму мадридского «Реала» в сезоне 2019/20.
Домашняя и выездная формы «Аль-Насра» выполнены в желтом и синем цветах.
Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Португалец провел за клуб 73 матча, в которых забил 66 голов и сделал 18 результативных передач.
Роналду является мировым рекордсменом по количеству матчей и забитых мячей за национальную команду. На данный момент на его счету 133 мяча в 216 матчах за сборную Португалии.