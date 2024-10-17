Футболистка «Чертаново» переходит в «Барселону»

«Барселона» является сильнейшим женским футбольным клубом в мире. Сине-гранатовые выиграли пять чемпионатов Испании подряд, потерпев за этот период всего два поражения в 150 матчах. Также «Барселона» выиграла три из четырех последних розыгрышей женской Лиги чемпионов. В настоящее время за клуб выступают двухкратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс и действующая обладательница награды Айтана Бонмати.