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Футболистка «Чертаново» переходит в «Барселону»

Нападающая «Чертаново» Яна Свистунова продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

На следующей неделе 18-летняя футболистка отправится в Испанию, где у нее запланирован медосмотр. После этого она официально станет игроком «Барселоны» и приступит к тренировкам с каталонским клубом.

Ранее сообщалось, что Свистуновой также интересовалась «Фиорентина».

Яна Свистунова является воспитанницей «Чертаново». За три года она провела 59 матчей в женской Суперлиге и забила 13 мячей. Также в активе футболистки пять матчей за сборную России.

«Барселона» является сильнейшим женским футбольным клубом в мире. Сине-гранатовые выиграли пять чемпионатов Испании подряд, потерпев за этот период всего два поражения в 150 матчах. Также «Барселона» выиграла три из четырех последних розыгрышей женской Лиги чемпионов. В настоящее время за клуб выступают двухкратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс и действующая обладательница награды Айтана Бонмати.

Барселона
Чертаново