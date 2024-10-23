Миранчук помог «Атланте» выйти в плей-офф, где сыграет с Месси

У хозяев дублем отметился венесуэльский нападающий Хосеф Мартинес (63, 89). У гостей забивали Брукс Леннон (29') и Стиан Грегерсен (44'). Решающий удар в серии пенальти нанес грузинский нападающий «Атланты» Саба Лобжанидзе.
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук поучаствовал во втором голе своей команды и отметился результативной передачей. Также 29-летний россиянин реализовал свой удар в послематчевой серии пенальти.
Первым соперником «Атланты» в плей-офф МЛС станет «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. Первый матч пройдет в субботу, 26 октября, в Майами. Ответная встреча будет сыграна 3 ноября в Атланте.
Победитель этой пары в ¼ финала плей-офф выйдет на победителя пары «Орландо Сити» — «Шарлотт». «Атланта» не может пройти дальше первого раунда плей-офф МЛС с 2020 года.
Алексей Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. Всего Миранчук провел в МЛС девять матчей, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.