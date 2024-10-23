«Король ассистов». «Атланта» — о голевой передаче Миранчука

Алексей Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. Всего Миранчук провел в МЛС 10 матчей, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.