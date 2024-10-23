Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Король ассистов». «Атланта» — о голевой передаче Миранчука

«Атланта Юнайтед» на выезде по пенальти обыграла «Монреаль» (2:2, 5:4 пен.) в матче стыкового раунда за право сыграть в плей-офф МЛС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В концовке первого тайма российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук после подачи со штрафного отметился голевой передачей на норвежского защитника Стиана Грегерсена. После гола в соцсетях «Атланты» появилось видео с голом норвежца.

«Алексей — король ассистов, а Стиан возвышается над всеми», — написано под публикацией.

Во втором тайме «Атланта» пропустила два мяча, но сумела добыть путевку в плей-офф в серии послематчевых пенальти. 29-летний россиянин реализовал свой удар с точки.

Первым соперником «Атланты» в плей-офф МЛС станет «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. Первый матч пройдет в субботу, 26 октября, в Майами. Ответная встреча будет сыграна 3 ноября в Атланте.

Победитель этой пары в ¼ финала плей-офф МЛС выйдет на победителя пары «Орландо Сити» — «Шарлотт». «Атланта» не может пройти дальше первого раунда плей-офф с 2020 года.

Алексей Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. Всего Миранчук провел в МЛС 10 матчей, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.