«Король ассистов». «Атланта» — о голевой передаче Миранчука

В концовке первого тайма российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук после подачи со штрафного отметился голевой передачей на норвежского защитника Стиана Грегерсена. После гола в соцсетях «Атланты» появилось видео с голом норвежца.
«Алексей — король ассистов, а Стиан возвышается над всеми», — написано под публикацией.
Во втором тайме «Атланта» пропустила два мяча, но сумела добыть путевку в плей-офф в серии послематчевых пенальти. 29-летний россиянин реализовал свой удар с точки.
Первым соперником «Атланты» в плей-офф МЛС станет «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. Первый матч пройдет в субботу, 26 октября, в Майами. Ответная встреча будет сыграна 3 ноября в Атланте.
Победитель этой пары в ¼ финала плей-офф МЛС выйдет на победителя пары «Орландо Сити» — «Шарлотт». «Атланта» не может пройти дальше первого раунда плей-офф с 2020 года.
Алексей Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. Всего Миранчук провел в МЛС 10 матчей, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.