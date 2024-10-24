Гол Миранчука номинирован на звание лучшего в сезоне МЛС

Гол полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в ворота «Интер Майами» попал в список из 20 претендентов на звание лучшего в сезоне. Матч прошел 18 сентября в Атланте и завершился вничью — 2:2. Миранчук отличился на 84-й минуте и спас свою команду от поражения. Для него этот гол стал дебютным в составе американского клуба.
Напомним, Миранчук помог «Атланте» выйти в плей-офф МЛС, обыграв «Монреаль» (2:2, 5:4 пен.). Алексей Миранчук поучаствовал во втором голе команды и отметился результативной передачей. Также 29-летний россиянин реализовал удар в послематчевой серии пенальти.
Первым соперником «Атланты» в плей-офф МЛС станет «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. Первый матч пройдет в субботу, 26 октября, в Майами. Ответная встреча будет сыграна 3 ноября в Атланте.
Победитель этой пары в ¼ финала плей-офф выйдет на победителя пары «Орландо Сити» — «Шарлотт». «Атланта» не может пройти дальше первого раунда плей-офф МЛС с 2020 года.
Алексей Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные €15 млн. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. Всего Миранчук провел в МЛС девять матчей, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.