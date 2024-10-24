Гол Миранчука номинирован на звание лучшего в сезоне МЛС

Гол полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в ворота «Интер Майами» попал в список из 20 претендентов на звание лучшего в сезоне. Матч прошел 18 сентября в Атланте и завершился вничью — 2:2. Миранчук отличился на 84-й минуте и спас свою команду от поражения. Для него этот гол стал дебютным в составе американского клуба.