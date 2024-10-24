Бекхэмы купили дом мечты в Майами за баснословную сумму

Стоимость покупки составила 55,6 млн фунтов стерлингов (7 млрд рублей). Сообщается, что Бекхэмы смогли заплатить за новый дом наличными.
«Дэвид и Виктория очень хорошо обеспечены, но покупка дома за 55,6 миллиона фунтов наличными впечатляет. Они обожают новый особняк и хотят проводить там как можно больше времени. Это дом их мечты и своего рода кульминация всей их тяжелой работы», — сообщил анонимный собеседник The Sun.
В особняке, который находится на берегу моря, насчитывается девять ванных комнат, четыре туалета, тренажерный зал, спа, домашний кинотеатр, бассейн, а также кухня и гостиная на открытом воздухе.
Супруги Бекхэм уже владеют пентхаусом площадью более 1000 квадратных метров в одном из самых высоких небоскребов Майами One Thousand Museum. Они приобрели его в 2020 году за 20 млн долларов. Их новый особняк будет расположен примерно в 15 минутах езды от пентхауса.
Дэвид Бекхэм закончил игровую карьеру в 2013 году. Он известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен». В настоящий момент Бекхэм является президентом и совладельцем футбольного клуба «Интер Майами», за который выступает звездный аргентинец Лионель Месси.
В 1999 году Бекхэм женился на участнице поп-группы Spice Girls Виктории Адамс. Их совокупное состояние оценивается более чем в 500 млн долларов.