Бекхэмы купили дом мечты в Майами за баснословную сумму

«Дэвид и Виктория очень хорошо обеспечены, но покупка дома за 55,6 миллиона фунтов наличными впечатляет. Они обожают новый особняк и хотят проводить там как можно больше времени. Это дом их мечты и своего рода кульминация всей их тяжелой работы», — сообщил анонимный собеседник The Sun.