Самые популярные спортивные клубы в VK Видео

Среди футбольных клубов МИР РПЛ по количеству подписчиков выделяются питерский «Зенит» и московский «Спартак» с более чем 1,2 млн человек. Несмотря на то что в сентябре 2024 года команды опубликовали 33 и 24 ролика соответственно, по количеству публикуемого видеоконтента всех опережают самарские «Крылья Советов» с 5 000 роликов в VK Видео.