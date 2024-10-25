Самые популярные спортивные клубы в VK Видео

В подборке — топовые футбольные, хоккейные и баскетбольные клубы. Они не только добиваются успехов на спортивных площадках, но и активно взаимодействуют с болельщиками на платформе.
Футбол
«Зенит», Санкт-Петербург. Многократный чемпион России определяет лучшего игрока каждого матча, снимает сюжеты о выездных играх, а также показывает происходящее на стадионе с помощью скрытой камеры.
«Спартак», Москва. Один из самых популярных клубов страны показывает тренировочный процесс и подготовку команды к игре, проводит интервью с игроками и готовит видеосюжеты о прошедших матчах.
«Локомотив», Москва. Железнодорожники ведут прямой репортаж с матчей и делятся интервью с игроками и тренерским штабом команды.
Среди футбольных клубов МИР РПЛ по количеству подписчиков выделяются питерский «Зенит» и московский «Спартак» с более чем 1,2 млн человек. Несмотря на то что в сентябре 2024 года команды опубликовали 33 и 24 ролика соответственно, по количеству публикуемого видеоконтента всех опережают самарские «Крылья Советов» с 5 000 роликов в VK Видео.
Хоккей
СКА, Санкт-Петербург. Один из сильнейших клубов КХЛ ведёт студию по ходу матча «Болеем за наших» и проводит трансляции матчей даже с товарищеских турниров.
«Ак Барс», Казань. Одна из самых известных хоккейных команд снимает шоу, показывает раздевалку после матча и даже ведёт подкасты.
«Авангард», Омск. Знаменитый омский клуб создаёт по несколько видео в день, выкладывая голы и опаснейшие моменты, целые обзоры матчей и интервью с игроками на различные темы.
Именно эти хоккейные клубы КХЛ достигли отметки в 200 000 подписчиков — питерский СКА, казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». Но никто из спортивных клубов не создал столько контента на платформе VK Видео, как омский клуб, — в сентябре 2024 года количество роликов на странице «Авангарда» перевалило за 6 000.
Баскетбол
ЦСКА, Москва. Один из самых популярных баскетбольных клубов России ведёт влоги, выкладывает хайлайты матча, делится плейлистами игроков и проводит встречи с болельщиками.
«Пари», Нижний Новгород. Нижегородцы вешают микрофон на болельщиков и тренеров, запускают челленджи и создают интересные подборки.
«Локомотив», Кубань. Железнодорожники ведут влоги и показывают подготовку к сезону на сборах, а также проводят студии перед матчами.
Интересным достижением запомнился баскетбольный ЦСКА, который опередил другие клубы своей же структуры. Например, баскетбольный клуб набрал больше подписчиков, чем хоккейный ЦСКА (253 тысячи против 97 000), и создал больше видеоконтента, чем футбольный суперклуб (3 600 против 2 900).
Библиотека раздела «Спорт» в VK Видео предлагает зрителям контент по различным видам спорта — футбол, хоккей, баскетбол, большой теннис, бадминтон, художественная гимнастика, плавание, фехтование, триатлон, бокс и смешанные единоборства.