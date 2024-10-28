Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПАОК с Оздоевым потерпел второе поражение в чемпионате Греции

ПАОК дома уступил ОФИ (1:2) в матче 9-го тура чемпионата Греции по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ANP via Getty Images

Хозяева открыли счет на 35-й минуте благодарю точному удару болгарского нападающего Кирила Десподова. На 77-й минуте ОФИ отыгрался благодаря голу Таксиархиса Фунтаса, а уже через две минуты победный мяч забил итальянский нападающий Эдди Сальседо.

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев провел на поле весь матч и не сумел отметиться результативными действиями. Его одноклубник и соотечественник Федор Чанов не попал в заявку команды на этот матч.

ПАОК потерял лидерство в чемпионате Греции, уступив первую строчку «Арису», за который выступает бывший нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Команды разделяет одно очков. В воскресенье, 3 ноября ПАОК на выезде против «Ламии».

ПАОК