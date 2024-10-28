ПАОК с Оздоевым потерпел второе поражение в чемпионате Греции

Хозяева открыли счет на 35-й минуте благодарю точному удару болгарского нападающего Кирила Десподова. На 77-й минуте ОФИ отыгрался благодаря голу Таксиархиса Фунтаса, а уже через две минуты победный мяч забил итальянский нападающий Эдди Сальседо.
Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев провел на поле весь матч и не сумел отметиться результативными действиями. Его одноклубник и соотечественник Федор Чанов не попал в заявку команды на этот матч.
ПАОК потерял лидерство в чемпионате Греции, уступив первую строчку «Арису», за который выступает бывший нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Команды разделяет одно очков. В воскресенье, 3 ноября ПАОК на выезде против «Ламии».