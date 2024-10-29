Шунин раскрыл планы в преддверии зимнего трансферного окна

«Я занимаюсь тем, что мне сейчас интересно. Очень много тренируюсь, пошел учиться спортивному менеджменту в академию РФС. Также у меня несколько направлений бизнеса — сейчас занимаюсь их развитием. И, конечно же, провожу больше времени с семьей.



Решение о завершении карьеры в данный момент не принято. Веду переговоры с несколькими клубами, впереди зимнее трансферное окно. Когда решу заканчивать, конечно же, я об этом объявлю. Мы в контакте с “Динамо” по поводу проведения прощального матча», — приводит слова Шунина «РИА Новости Спорт».