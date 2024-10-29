Шунин раскрыл планы в преддверии зимнего трансферного окна

Напомним, 37-летний Шунин минувшим летом покинул «Динамо», в котором провел всю профессиональную карьеру.
«Я занимаюсь тем, что мне сейчас интересно. Очень много тренируюсь, пошел учиться спортивному менеджменту в академию РФС. Также у меня несколько направлений бизнеса — сейчас занимаюсь их развитием. И, конечно же, провожу больше времени с семьей.
Решение о завершении карьеры в данный момент не принято. Веду переговоры с несколькими клубами, впереди зимнее трансферное окно. Когда решу заканчивать, конечно же, я об этом объявлю. Мы в контакте с “Динамо” по поводу проведения прощального матча», — приводит слова Шунина «РИА Новости Спорт».
Также Шунин рассказал, как изменился его график после ухода из «Динамо».
«Когда я играл в футбол, утром уезжал на тренировку, — сейчас делаю то же самое. В моей жизни появились и новые виды спорта — падел и большой теннис. Это тоже помогает держать себя в форме. В академии РФС мы учимся модулями — я целый день провожу на учебе, плюс часто бывают онлайн-встречи. Встретил там нескольких футболистов — Антона Коченкова, экс-вратаря “Локомотива” и тульского “Арсенала”, Александра Криворучко, который сейчас работает в академии “Нижнего Новгорода”», — добавил экс-голкипер бело-голубых.
Антон Шунин является воспитанником СДЮШОР «Динамо», в которой он занимался с 1994 года. В 2007 году он дебютировал за первую команду бело-голубых. За «Динамо» Шунин провел в общей сложности 366 матчей, в которых пропустил 408 мячей и 125 раз сыграл «на ноль».