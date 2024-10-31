Участница вечеринки Мбаппе рассказала, что происходило в номере

«Когда мы пришли, там стояла официантка с конвертом и ручкой. На самом деле это впервые. Я уже бывала на подобных вечеринках, и мне ни разу не приходилось сдавать телефон. Это не является нормой. Многие девчонки нервничали, потому что это был Мбаппе. Это действительно было похоже на обычную вечеринку. На самом деле ничего особенного не происходит, все ходят, общаются и разговаривают. Официантки приходят с напитками. Кто-то стоит и танцует, кто-то стоит и разговаривает. Это действительно похоже на обычную домашнюю вечеринку.



Я не знаю Килиана, но у меня сложилось о нём такое представление, что он всегда был очень спокойным, скромным, аккуратным и всё время под контролем. Его команда всегда пристально следила за ним. Это моя точка зрения, и если это ложные обвинения, то мне его очень жаль, но, опять же, если что-то действительно произошло, это ужасно.



Я понимаю эмоции людей. Вечеринка с двумя парнями и двадцатью девушками — звучит не очень приятно. Но это не значит, что девушки выстраиваются в очередь, а парни выбирают, с кем хотят провести время — это было бы гротескно. Многие девушки, вероятно, думали, что было бы просто весело потусоваться с Мбаппе», — сказала девушка.