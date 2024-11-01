Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лионель Месси заявил, что не хочет быть тренером

Форвард «Интер Майами» заявил, что не намерен становиться тренером по окончании профессиональной карьеры футболиста.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я бы не хотел быть тренером, я все еще не знаю, чем бы хотел заниматься в будущем. Я ценю каждый день гораздо больше, чем раньше, поэтому думаю только о том, чтобы играть, тренироваться и получать удовольствие. В футболе всегда происходит много событий, впереди долгий путь, поэтому я не задумываюсь о будущем. Я живу сегодняшним днем», — передает Marca слова Месси из интервью Фабрицио Романо.

«Пусть люди запомнят меня таким, каким хотят. Я благодарен богу за свою карьеру, за все, что имею. Моей самой большой мечтой была победа на чемпионате мира, я долго шел к ее воплощению и приложил немало усилий. Мне повезло выиграть все с “Барселоной”, со сборной, у меня прекрасная семья, я очень благодарен за все», — добавил 37-летний аргентинец.

В 2023 году Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в рекордный восьмой раз. Он подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. За клуб из МЛС он провел 37 матчей, в которых забил 33 мяча и сделал 18 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом из Флориды рассчитан до конца 2025 года.