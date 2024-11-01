Лионель Месси заявил, что не хочет быть тренером

«Я бы не хотел быть тренером, я все еще не знаю, чем бы хотел заниматься в будущем. Я ценю каждый день гораздо больше, чем раньше, поэтому думаю только о том, чтобы играть, тренироваться и получать удовольствие. В футболе всегда происходит много событий, впереди долгий путь, поэтому я не задумываюсь о будущем. Я живу сегодняшним днем», — передает Marca слова Месси из интервью Фабрицио Романо.