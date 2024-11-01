Лионель Месси заявил, что не хочет быть тренером

«Я бы не хотел быть тренером, я все еще не знаю, чем бы хотел заниматься в будущем. Я ценю каждый день гораздо больше, чем раньше, поэтому думаю только о том, чтобы играть, тренироваться и получать удовольствие. В футболе всегда происходит много событий, впереди долгий путь, поэтому я не задумываюсь о будущем. Я живу сегодняшним днем», — передает Marca слова Месси из интервью Фабрицио Романо.
«Пусть люди запомнят меня таким, каким хотят. Я благодарен богу за свою карьеру, за все, что имею. Моей самой большой мечтой была победа на чемпионате мира, я долго шел к ее воплощению и приложил немало усилий. Мне повезло выиграть все с “Барселоной”, со сборной, у меня прекрасная семья, я очень благодарен за все», — добавил 37-летний аргентинец.
В 2023 году Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в рекордный восьмой раз. Он подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. За клуб из МЛС он провел 37 матчей, в которых забил 33 мяча и сделал 18 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом из Флориды рассчитан до конца 2025 года.