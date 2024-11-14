Андрес Иньеста купил датский футбольный клуб

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста заявил о покупке компанией Never Say Never (NSN) датского футбольного клуба «Хельсингер».
«Футбол и спорт в целом — это то, что нам нравится. То, что они заявляют, очень позитивно. Я уверен, что смогу присоединиться к клубу и попытаться привнести в него весь наш опыт, накопленный в разных условиях, и попытаться развить и улучшить клуб», — приводит слова Иньесты Sport TV2.
«Хельсингер» основан в 2005 году и представляет третий по силе датский дивизион.
8 октября 40-летний Иньеста объявил о завершении карьеры футболиста. Андрес Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996-го по 2018 год. Он принял участие в 674 матчах за команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Иньеста успел поиграть за японский «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.
В составе каталонского клуба полузащитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, девять раз становился чемпионом Испании и шесть раз — обладателем кубка страны. Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008-м и 2012 годах. За национальную команду он провел 131 матч, в которых забил 14 мячей и сделал 30 голевых передач.