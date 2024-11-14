Андрес Иньеста купил датский футбольный клуб

«Футбол и спорт в целом — это то, что нам нравится. То, что они заявляют, очень позитивно. Я уверен, что смогу присоединиться к клубу и попытаться привнести в него весь наш опыт, накопленный в разных условиях, и попытаться развить и улучшить клуб», — приводит слова Иньесты Sport TV2.