Неймар купил пентхаус в Дубае за $54 млн

Общая стоимость особняка $54 млн, об этом сообщает Mansion Global.
Официальная церемония подписания документов на жильё состоялось на днях. Это событие транслировал в своих соцсетях застройщик Sky Mansions. Помимо личного автомобильного лифта у особняка должен быть панорамный вид на центр Дубая.
Общая площадь дома и количество комнат в нём неизвестны.
После подписания двухлетнего контракта с «Аль-Хилялем» Неймар перебрался на Восток. Его соглашение прекращает своё действие в июне 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что футболист может вернуться в «Сантос» (Сан-Паулу), но его агент опроверг эти слухи.
Отметим, что месяц назад бразильская звезда футбола уже приобрела участок в Майами за $26 млн.