Неймар купил пентхаус в Дубае за $54 млн

После подписания двухлетнего контракта с «Аль-Хилялем» Неймар перебрался на Восток. Его соглашение прекращает своё действие в июне 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что футболист может вернуться в «Сантос» (Сан-Паулу), но его агент опроверг эти слухи.