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Неймар купил пентхаус в Дубае за $54 млн

Известный бразильский футболист Неймар приобрёл в Дубае (ОАЭ) пентхаус, в котором есть даже собственный автомобильный лифт, чтобы доставлять машину к его квартире.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Общая стоимость особняка $54 млн, об этом сообщает Mansion Global.

Официальная церемония подписания документов на жильё состоялось на днях. Это событие транслировал в своих соцсетях застройщик Sky Mansions. Помимо личного автомобильного лифта у особняка должен быть панорамный вид на центр Дубая.

Общая площадь дома и количество комнат в нём неизвестны.

После подписания двухлетнего контракта с «Аль-Хилялем» Неймар перебрался на Восток. Его соглашение прекращает своё действие в июне 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что футболист может вернуться в «Сантос» (Сан-Паулу), но его агент опроверг эти слухи.

Отметим, что месяц назад бразильская звезда футбола уже приобрела участок в Майами за $26 млн.

Аль-Хиляль