ФИФА назвала номинантов на награду лучшему тренеру 2024 года

В список номинантов вошли пять специалистов: Карло Анчелотти («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Хаби Алонсо («Байер»), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).
В минувшем сезоне Анчелотти выиграл с «Реалом» Ла Лигу и во второй раз за три года стал победителем Лиги чемпионов. Гвардиола привел «Манчестер Сити» к рекордной четвертой подряд победе в АПЛ, а Алонсо — к первому в истории клуба чемпионскому титулу в Бундеслиге. Скалони и Де ла Фуэнте добились со своими сборными триумфов на Кубке Америки и чемпионате Европы соответственно.
Обладатель награды станет известен в середине января. Действующим обладателем награды является испанец Хосеп Гвардиола.