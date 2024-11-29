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ФИФА назвала номинантов на награду лучшему тренеру 2024 года

ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2024 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: FIFA.com

В список номинантов вошли пять специалистов: Карло Анчелотти («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Хаби Алонсо («Байер»), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).

В минувшем сезоне Анчелотти выиграл с «Реалом» Ла Лигу и во второй раз за три года стал победителем Лиги чемпионов. Гвардиола привел «Манчестер Сити» к рекордной четвертой подряд победе в АПЛ, а Алонсо — к первому в истории клуба чемпионскому титулу в Бундеслиге. Скалони и Де ла Фуэнте добились со своими сборными триумфов на Кубке Америки и чемпионате Европы соответственно.

Обладатель награды станет известен в середине января. Действующим обладателем награды является испанец Хосеп Гвардиола.

Реал
Манчестер Сити
Байер
Аргентина
Испания