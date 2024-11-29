ФИФА назвала номинантов на награду лучшему тренеру 2024 года

В минувшем сезоне Анчелотти выиграл с «Реалом» Ла Лигу и во второй раз за три года стал победителем Лиги чемпионов. Гвардиола привел «Манчестер Сити» к рекордной четвертой подряд победе в АПЛ, а Алонсо — к первому в истории клуба чемпионскому титулу в Бундеслиге. Скалони и Де ла Фуэнте добились со своими сборными триумфов на Кубке Америки и чемпионате Европы соответственно.