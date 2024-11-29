«Вижу на 20 процентов». Аршавин рассказал о проблемах со зрением

«Сейчас я решился и пошел, но мне сказали, что я дальнозоркий. Близоруким это помогает, а дальнозорким… Единицы у меня все равно не будет, читать я буду в очках. Потом мне сказали, что у меня будет катаракта, скорее всего, и мне нужно будет менять хрусталики. Поэтому коррекция точно не подходит. И поэтому все отложилось до лучших времен», — добавил 43-летний экс-футболист «Зенита», ныне заместитель председателя правления по спортивному развитию клуба.