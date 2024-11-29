«Вижу на 20 процентов». Аршавин рассказал о проблемах со зрением

Андрей Аршавин поделился историей о проблемах со зрением в программе «Карты, деньги, два мяча».
«Я сейчас сходил на обследование. Сказали, что я вижу только на 20 процентов. Для меня это вообще проблема. Последний раз я был у врача в 2015 году, когда думал, что сделаю коррекцию глаз. Мне сказали: “Подожди, доиграй в футбол”. Я еще тогда очки не носил», — заявил Андрей Аршавин.
«Сейчас я решился и пошел, но мне сказали, что я дальнозоркий. Близоруким это помогает, а дальнозорким… Единицы у меня все равно не будет, читать я буду в очках. Потом мне сказали, что у меня будет катаракта, скорее всего, и мне нужно будет менять хрусталики. Поэтому коррекция точно не подходит. И поэтому все отложилось до лучших времен», — добавил 43-летний экс-футболист «Зенита», ныне заместитель председателя правления по спортивному развитию клуба.
В 1999 году Аршавин дебютировал за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге. Также Аршавин выступал за «Кубань» и «Кайрат». Он является трехкратным чемпионом России, победителем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
Андрей Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. В составе национальной команды футболист принял участие в 75 матчах, в которых забил 17 мячей. В 2008 году Аршавин вместе с партнерами по сборной под руководством Гуса Хиддинка стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.