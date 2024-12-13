Стало известно, кого из футболистов ненавидел Златан Ибрагимович

Французский защитник Мишель Сиани рассказал, кого из футболистов ненавидел экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович. Француз выступал с нападающим в составе американского «Лос-Анджелес Гэлакси».
«Златан мне говорил, что ненавидел только трёх или четырёх человек за свою карьеру. Одним из них был Кавани», — приводит слова Сиани Give me Sport со ссылкой на RMC Sport.
Ибрагимович и уругвайский нападающий Эдинсон Кавани играли вместе в «ПСЖ» с 2013-го по 2016 год.
В июне 2023 года Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. В настоящий момент он занимает пост советника руководства «Милана». За итальянский клуб Златан играл с 2010-го по 2012 год, а также с 2020-го по 2023 год. Помимо россонери, на протяжении своей карьеры Златан Ибрагимович выступал за такие клубы как «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».