Стало известно, кого из футболистов ненавидел Златан Ибрагимович

В июне 2023 года Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. В настоящий момент он занимает пост советника руководства «Милана». За итальянский клуб Златан играл с 2010-го по 2012 год, а также с 2020-го по 2023 год. Помимо россонери, на протяжении своей карьеры Златан Ибрагимович выступал за такие клубы как «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».