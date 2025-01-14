Лидер сборной Колумбии стал игроком мексиканского «Леона»

Ранее Хамес Родригес договорился о досрочном расторжении контракта с испанским клубом, в который перешел этим летом. Его трудовое соглашение было рассчитано на один год с опцией продления. В текущем сезоне футболист принял участие в семи матчах в составе «Райо Вальекано» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Новый клуб колумбийского футболиста представил его видеороликом, снятым в стиле фильма «Гладиатор».
Официальной информации по сроку сотрудничества «Леона» и Родригеса нет.
На Копа Америка-2024 Хамес Родригес был признан лучшим игроком турнира и стал лучшим ассистентом, оформив шесть голевых передач. После этого полузащитник принял решение расторгнуть контракт с бразильским «Сан-Паулу» и попытаться вновь вернуться в Европу.
С 2014 по 2020 Хамес Родригес выступал в Ла Лиге за мадридский «Реал». Позднее он играл за «Эвертон», «Олимпиакос» и катарский «Аль-Райян».