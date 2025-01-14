Лидер сборной Колумбии стал игроком мексиканского «Леона»

Ранее Хамес Родригес договорился о досрочном расторжении контракта с испанским клубом, в который перешел этим летом. Его трудовое соглашение было рассчитано на один год с опцией продления. В текущем сезоне футболист принял участие в семи матчах в составе «Райо Вальекано» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.