Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер сборной Колумбии стал игроком мексиканского «Леона»

Экс-полузащитник «Райо Вальекано» Хамес Родригес бесплатно перешел в мексиканский клуб «Леон», сообщает пресс-служба «Райо Вальекано».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее Хамес Родригес договорился о досрочном расторжении контракта с испанским клубом, в который перешел этим летом. Его трудовое соглашение было рассчитано на один год с опцией продления. В текущем сезоне футболист принял участие в семи матчах в составе «Райо Вальекано» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Новый клуб колумбийского футболиста представил его видеороликом, снятым в стиле фильма «Гладиатор».

Официальной информации по сроку сотрудничества «Леона» и Родригеса нет.

На Копа Америка-2024 Хамес Родригес был признан лучшим игроком турнира и стал лучшим ассистентом, оформив шесть голевых передач. После этого полузащитник принял решение расторгнуть контракт с бразильским «Сан-Паулу» и попытаться вновь вернуться в Европу.

С 2014 по 2020 Хамес Родригес выступал в Ла Лиге за мадридский «Реал». Позднее он играл за «Эвертон», «Олимпиакос» и катарский «Аль-Райян».

Колумбия