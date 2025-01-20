В переговорах Неймара и «Сантоса» помог искусственный интеллект

Как сообщает Diário do Peixe, чтобы убедить Неймара «Сантос» сделал видеоролик с использованием искусственного интеллекта и голоса Пеле. Видео растрогало окружение футболиста.
Желание Неймара стало решающим для заключения сделки. Он дал понять своему отцу и агентам, что хочет вернуться в «Сантос», несмотря на крупное предложение от клуба МЛС «Чикаго Файр».
Также ранее стало известно, что «Аль-Хиляль» не заявил Неймара на вторую половину сезона в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, со ссылкой на главного тренера клуба Жорже Жезуша.
Напомним, Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Позднее нападающий получил серьезную травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2). Неймару диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Футболист вернулся на поле спустя год, однако повредил подколенное сухожилие в игре азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0).
Из-за постоянных травм 32-летний Неймар провел за саудовский клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.
В течение своей карьеры бразильский футболист выступал за «Сантос», «Барселону», «ПСЖ». Больше всего матчей Неймар провел в составе «Сантоса». Он принял участие в 225 играх во всех турнирах, где забил 136 голов и сделал 64 результативные передачи.