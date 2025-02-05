Криштиану Роналду исполнилось 40 лет

На счету 40-летнего Роналду 923 гола за карьеру. 788 раз он отличился на клубном уровне. Роналду является рекордсменом по числу матчей и забитых мячей за национальную команду. На его счету 216 матчей за сборную Португалии, в которых он забил 135 мячей.
За свою карьеру Роналду, кроме клуба «Аль Наср» выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал Мадрид» и итальянский «Ювентус».
Роналду пять раз выиграл Лигу чемпионов и является лучшим бомбардиром турнира. На его счету 140 забитых голов.
В составе национальной команды Роналду в 2016 году выиграл чемпионат Европы, а спустя три года стал победителем Лиги наций.
Криштиану Роналду пять раз становился обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе — «Золотой мяч».
Роналду — первый в истории футболист, выигравший 700 матчей на высшем клубном уровне.
Португальский нападающий выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В прошлом году форвард помог клубу выиграть Арабскую лигу чемпионов.