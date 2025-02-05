Криштиану Роналду исполнилось 40 лет

На счету 40-летнего Роналду 923 гола за карьеру. 788 раз он отличился на клубном уровне. Роналду является рекордсменом по числу матчей и забитых мячей за национальную команду. На его счету 216 матчей за сборную Португалии, в которых он забил 135 мячей.



За свою карьеру Роналду, кроме клуба «Аль Наср» выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал Мадрид» и итальянский «Ювентус».