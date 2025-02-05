Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Криштиану Роналду исполнилось 40 лет

Нападающий саудовского клуба «Аль Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду сегодня, 5 февраля, празднует день рождения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Yasser Bakhsh / Getty Images

На счету 40-летнего Роналду 923 гола за карьеру. 788 раз он отличился на клубном уровне. Роналду является рекордсменом по числу матчей и забитых мячей за национальную команду. На его счету 216 матчей за сборную Португалии, в которых он забил 135 мячей.

За свою карьеру Роналду, кроме клуба «Аль Наср» выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал Мадрид» и итальянский «Ювентус».

Роналду пять раз выиграл Лигу чемпионов и является лучшим бомбардиром турнира. На его счету 140 забитых голов.

В составе национальной команды Роналду в 2016 году выиграл чемпионат Европы, а спустя три года стал победителем Лиги наций.

Криштиану Роналду пять раз становился обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе — «Золотой мяч».

Роналду — первый в истории футболист, выигравший 700 матчей на высшем клубном уровне.

Португальский нападающий выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В прошлом году форвард помог клубу выиграть Арабскую лигу чемпионов.