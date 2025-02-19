Российский футбольный союз завершил приём заявок на конкурс «Россия — футбольная страна»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о завершении приёма заявок на участие в конкурсе «Россия — футбольная страна», который проводится при поддержке Минспорта России. В этом году в конкурсе участвуют 572 проекта из 79 регионов страны, в том числе из Магаданской области, Карачаево-Черкессии, Ингушетии и Алтая, впервые принимающих участие в конкурсе.
В этом году количество участников увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим сезоном конкурса. На этапе регистрации были рассмотрены 1026 заявок, а одной из самых популярных остается тема детского футбола: в номинацию «Лучший проект для детей» было подано 145 проектов.
Региональный этап конкурса пройдёт с 17 февраля по 14 марта. Каждый проект будет оценён региональной комиссией, в состав которой войдут представители РФС, региональных федераций футбола и их межрегионального объединения. Лучшие проекты в каждом регионе пройдут межрегиональный отбор, после чего определятся участники национального этапа.
Экспертная комиссия выберет короткий список проектов в каждой номинации, которые будут представлены перед жюри в формате видеоконференции. Национальные победители и призёры будут объявлены до 15 мая. Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей, второе место — 300 тысяч, а третье — 250 тысяч.
Участники могут представить свои проекты в одной из девяти номинаций, включая лучший массовый проект в футболе, проекты для лиц с ограниченными возможностями, женщин, а также футбольные инициативы для Вооружённых сил Российской Федерации и другие.
Десятый победитель конкурса будет определён голосованием на сайте Sports.ru. Информация о самых интересных проектах-участниках публикуется на официальном сайте конкурса и в сообществе в социальной сети ВКонтакте. Все участники конкурса имеют возможность представить свои инициативы и принять участие в развитии футбола в своих регионах.