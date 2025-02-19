Российский футбольный союз завершил приём заявок на конкурс «Россия — футбольная страна»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о завершении приёма заявок на участие в конкурсе «Россия — футбольная страна», который проводится при поддержке Минспорта России. В этом году в конкурсе участвуют 572 проекта из 79 регионов страны, в том числе из Магаданской области, Карачаево-Черкессии, Ингушетии и Алтая, впервые принимающих участие в конкурсе.