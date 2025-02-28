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Жерар Пике предложил за ничью 0:0 лишать команды очков

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике объяснил, почему следует наказывать команды, если матч завершился со счетом 0:0.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Не должно быть, чтобы вы пошли на футбольный стадион, потратили 100, 200 или 300 евро, а матч закончился со счетом 0:0. Что-то нужно менять. Одно из предложений, которое можно рассмотреть, заключается в том, что если матч заканчивается со счетом 0:0, то команды не набирают очков. В таком случае матч будет более открытым с 70-й минуты», — приводит слова Пике Marca.

Напомним, Жерар Пике — воспитанник «Барселоны». Он завершил карьеру в 2023 году. За всю карьеру он успел сыграть в двух испанских клубах — «Сарагоса» и «Барселона», а также в английском «Манчестер Юнайтед». Сейчас Пике является президентом футбольного клуба «Андорра», выступающего в Сегунде, втором дивизионе чемпионата Испании по футболу.

Сейчас очки в футболе рассчитываются таким образом: за победу в матче начисляются три очка, за ничью — одно очко, за поражение очки не начисляются. Количество ничейных результатов в футболе часто зависит от уровня лиги. В среднем, около 25−30% матчей заканчиваются вничью.

Барселона