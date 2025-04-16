Большинство россиян против продажи пива на стадионах

Российская компания SuperJob провела соответствующее исследование, в котором приняли участие 1600 человек. По его результатам идею возвращения пива на стадион поддержали только 18% респондентов, 58% высказались против, а 24% затруднились ответить.
Противники продажи пива на спортивных мероприятиях аргументируют свою позицию тем, что алкоголь провоцирует неадекватное поведение. Сторонники идеи возвращения пива на стадионы напротив, полагают, что ответственные болельщики не будут создавать проблемы для окружающих.
Мужчины втрое чаще женщин поддерживают возврат продажи пива на матчах (26% против 9%), при этом 65% россиянок выступают категорически против. Среди граждан с доходом выше 100 тыс. рублей идею возвращения пива на стадионы поддерживают 24% опрошенных, а с доходом до 50 тыс. рублей — только 6%.
Кроме того, сторонников возврата пива на стадионы больше среди активных болельщиков (23%), чем среди тех, кто не интересуется спортом (14%). При этом 52% респондентов, регулярно посещающих спортивные мероприятия, все равно выступают против этого.
Запрет на продажу пива на стадионах в России был введен в 2005 году. На время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года этот запрет был снят.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на спортивные стадионы.