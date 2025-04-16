«Я на этом пылесосе не поеду». Быстров рассказал, за что был оштрафован в «Спартаке»

«Мы в Португалии “Спортинг” обыгрываем и владелец клуба во время ужина говорит, что трем лучшим футболистам мы дарим машины. Титову — Мерседес ML, Быстрову — Е-класс, Ковачу — С-класс. Я ехал получать “ешку”, смотрю стоит “цешка”. Говорю им — я на этом пылесосе не поеду. Меня оштрафовали на 50 тысяч долларов, за то что я спонсора обидел. Мне агент звонит — ты что мудак что ли? Я ему говорю — мне обещали “ешку” и какого-то хера дают “цешку”, еще и прошлого года выпуска. Я ее продал не доехав до базы за полцены. Вся база скинулась, принесли в мешке мне деньги. Я ключи кинул из номера и сказал — делайте с ней что хотите», — сказал Быстров в новом выпуске «Родной футбол».