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«Я на этом пылесосе не поеду». Быстров рассказал, за что был оштрафован в «Спартаке»

Бывший российский футболист Владимир Быстров вспомнил историю с автомобилем, который ему подарили в одном из еврокубковых матчей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ИТАР-ТАСС

5 декабря 2006 года в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Спартак» одержал выездную победу над лиссабонским «Спортингом» со счетом 3:1, Владимир Быстров, в то время выступавший за «Спартак», рассказал историю о дорогом подарке, сделанном футболистам по итогам этого матча.

«Мы в Португалии “Спортинг” обыгрываем и владелец клуба во время ужина говорит, что трем лучшим футболистам мы дарим машины. Титову — Мерседес ML, Быстрову — Е-класс, Ковачу — С-класс. Я ехал получать “ешку”, смотрю стоит “цешка”. Говорю им — я на этом пылесосе не поеду. Меня оштрафовали на 50 тысяч долларов, за то что я спонсора обидел. Мне агент звонит — ты что мудак что ли? Я ему говорю — мне обещали “ешку” и какого-то хера дают “цешку”, еще и прошлого года выпуска. Я ее продал не доехав до базы за полцены. Вся база скинулась, принесли в мешке мне деньги. Я ключи кинул из номера и сказал — делайте с ней что хотите», — сказал Быстров в новом выпуске «Родной футбол».

Владимир Быстров играл в «Спартаке» с 2005-го по 2009 год. За время выступлений в составе красно-белых полузащитник провел 138 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 26 результативных передач. В активе Владимира Быстрова 47 игр и 4 гола за сборную России.